Юань на Мосбирже опустился до 12,5 рубля впервые с первого декабря
КУРС ЮАНЯ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ ОПУСТИЛСЯ НИЖЕ 12,50 РУБЛЕЙ, ВПЕРВЫЕ С 1 ДЕКАБРЯ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Forex/20231213/842547013.html
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КУРС ЮАНЯ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ ОПУСТИЛСЯ НИЖЕ 12,50 РУБЛЕЙ, ВПЕРВЫЕ С 1 ДЕКАБРЯ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Forex/20231213/842547013.html
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