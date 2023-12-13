МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Девальвация песо в Аргентине уже стала обычаем у правых президентов, она лишь приведет официальный и "серый" курс песо в соответствие, прокомментировал РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Аргентина вдвое снизит курс нацвалюты по отношению к доллару

Аргентина накануне объявила, что девальвирует песо более чем на 50% для того, чтобы справиться с экономическим кризисом. Сейчас за один доллар можно получить 366 песо.

"Аргентина приводит в соответствие официальный курс и курс "серого" рынка. Абсолютно то же самое сделал президент Маурисио Макри в 2015 году — уже старинный аргентинский обычай у правых президентов", — прокомментировал Табах.

Он добавил, что говорить о влиянии этой меры на экономику Аргентины отдельно от всего пакета реформ сложно, при этом сама мера является "подметанием битого стекла за предшественниками".

В то же время, по его словам, от нее выиграют экспортеры и проиграют импортеры льготированных товаров, под которые продавали доллары со скидкой.

Макри после победы на выборах в 2015 году снял ограничения на обмен нацвалюты, введенные в 2011 году, и отпустил песо в свободное плавание. Это привело к падению курса аргентинского песо относительно доллара США на 30% за день.

В дальнейшем по мере ухудшения ситуации в экономике и начавшемся набеге на банки Макри ввел dólar ahorro (доллар для сбережений) — официальный курс, по которому кредитные организации обменивали доллары. Лимит на такой обмен был установлен в 200 долларов в месяц, при этом на деле получить доллар по этому курсу было почти невозможно. В стране запрещали его применять по отношению к целым группам лиц, например бюджетникам, получателям соцпомощи и владельцам криптовалют.

На фоне кризиса и валютных ограничений в Аргентине сформировался нелегальный валютообменный рынок, где торгуется "синий" доллар — его курс почти вдвое больше официального.