МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Меры валютного контроля, введенные в октябре, дали курсу рубля вырасти, в дальнейшем давление на рубль может усилиться, особенно, соответственно, после завершения мер валютного регулирования в апреле-мае, сказал РИА Новости старший аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев. ГД одобрила обязанность для экспортеров сообщать о валютных активах "дочек"

Президент России Владимир Путин, подводя итоги года на большой пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией, заявил, что указ о регулировании валютной выручки сыграл свою роль и повлиял на курс рубля. Он пояснил, что в прежние годы не нужно было никаких ограничений, так как было достаточно информации от тех стран, куда идет значительный объем экспорта из РФ, было понятно движение капитала. Теперь информацию "закрыли", и правительство с ЦБ не видят, что происходит с деньгами, которые выручают экспортеры, уточнил он.

"Да, введенные в октябре меры валютного контроля позволили рублю укрепиться с уровней, наблюдавшихся в начале осени. Тем не менее, вряд ли этот фактор сам по себе обоснует дальнейшее существенное укрепление национальной валюты, учитывая, что срок в два месяца для начала возврата валютной выручки в страну к середине декабря уже прошел", — сказал Григорьев.

По его словам, сейчас рублю поддержку будет оказывать дальнейшее ужесточение монетарной политики Банка России (аналитик ждет повышение ключевой ставки до 16% годовых в пятницу), особенно учитывая перспективы более раннего начала снижения учётной ставки в США.

В начале предстоящего года на стороне рубля также будет играть то, что ЦБ РФ сможет продавать валюту на рынке вместо ожидаемых ранее покупок по бюджетному правилу, и курс доллара может вновь на время опускаться ниже 88 рублей, в том числе в связи и с сезонными факторами, прогнозирует эксперт.

"С другой стороны, в дальнейшем давление на рубль может усилиться, особенно после завершения мер валютного регулирования в апреле-мае. Тем не менее в текущих условиях размер сохраняемой за рубежом выручки вряд ли вырастет до уровней, которые наблюдались осенью", — заключил он.