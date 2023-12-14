МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что меры по продаже валютной выручки носят временный характер и все нормализуется. ГД одобрила обязанность для экспортеров сообщать о валютных активах "дочек"

Выступая на большой итоговой пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией, глава государства пояснил, что эта мера была призвана обеспечить контроль в условиях, когда зарубежные страны закрыли информацию о движении средств, которые выручают российские экспортеры.

"Элементы определенного контроля указ вводит, но я исхожу из того, что все нормализуется, это (указ — прим. ред.) носит временный характер", — сказал Путин, отметив, что указ отчасти повлиял и на курс рубля.

Доллар, в начале октябре поднимавшийся выше 100 рублей, после указа резко опустился до 97 рублей и продолжил плавно снижаться. Сегодня доллар торгуется чуть ниже 90 рублей.

Президент России Владимир Путин 11 октября подписал указ о возврате для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке сроком на полгода. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Кроме того, представители Росфинмониторинга в отдельных компаниях должны в том числе мониторить и обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования.