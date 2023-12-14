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2023
https://1prime.ru/Forex/20231214/842567117.html
Меры по продаже валютной выручки носят временный характер, заявил Путин
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Президент России Владимир Путин заявил, что меры по продаже валютной выручки носят временный характер и все нормализуется. Выступая на большой итоговой пресс-конференции, которая... ПРАЙМ, 14.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что меры по продаже валютной выручки носят временный характер и все нормализуется.
Выступая на большой итоговой пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией, глава государства пояснил, что эта мера была призвана обеспечить контроль в условиях, когда зарубежные страны закрыли информацию о движении средств, которые выручают российские экспортеры.
"Элементы определенного контроля указ вводит, но я исхожу из того, что все нормализуется, это (указ — прим. ред.) носит временный характер", — сказал Путин, отметив, что указ отчасти повлиял и на курс рубля.
Доллар, в начале октябре поднимавшийся выше 100 рублей, после указа резко опустился до 97 рублей и продолжил плавно снижаться. Сегодня доллар торгуется чуть ниже 90 рублей.
Президент России Владимир Путин 11 октября подписал указ о возврате для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке сроком на полгода. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Кроме того, представители Росфинмониторинга в отдельных компаниях должны в том числе мониторить и обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования.