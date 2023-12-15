МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим мировым валютам в пятницу утром несколько опускается, при этом с начала недели доллар подешевел на 2%, что может стать его худшей недельной динамикой с июля, свидетельствуют данные торгов. Доллар США упал до четырехмесячного минимума

По состоянию на 7.52 мск курс евро к доллару рос до 1,1002 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0991 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 141,62 иены со 142,87 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,1%, до 101,85 пункта.

С начала недели индекс сократился на 2%, к евро доллар подешевел с понедельника на 2,2%, к иене — на 2,1%. Таким образом, недельное удешевление доллара может стать сильнейшим с июля.

Сдержали американскую валюту итоги очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор в среду указал на возможность сокращения базовой ставки со следующего года. Традиционно "голубиные" сигналы сдерживают стоимость национальной валюты.

В ходе торгов на евро и доллар может повлиять внутренняя статистика из еврозоны и США. Так, согласно прогнозу, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в декабре вырос до 48 пунктов с 47,6 пункта в ноябре. А промышленное производство в США в ноябре в месячном выражении, как ожидается, выросло на 0,3% после снижения на 0,6% в октябре к сентябрю.