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Рубль мало меняется на новостях о ставке ЦБ
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Курс рубля мало менялся в первые минуты после новости об ожидаемом повышения ключевой ставки ЦБ РФ, затем стал незначительно понижаться, следует из данных Московской биржи. ЦБ РФ... ПРАЙМ, 15.12.2023
валюта, рынки, новости, рубль, курс валют, ставка банка россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Курс рубля мало менялся в первые минуты после новости об ожидаемом повышения ключевой ставки ЦБ РФ, затем стал незначительно понижаться, следует из данных Московской биржи.
ЦБ РФ в 13.30 мск сообщил о повышении ключевой ставки на 1 процентный пункт — до 16% годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года. Этот шаг ожидался большинством аналитиков.
В первые минуты после этого курс валюты РФ почти не менялся, оставаясь в плюсе против основных торгуемых на Московской бирже валют, однако затем темпы роста рубля курса относительно вчерашнего закрытия сократились примерно вдвое.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.48 мск снижается на 12 копеек, до 89,76 рубля, юаня — на 5 копеек, до 12,61 рубля, евро — на 34 копейки, до 98,46 рубля.
До решения ЦБ и в первые минуты после него доллар, в частности, терял около 25 копеек.