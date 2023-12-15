МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в районе 90 рублей устраивает и компании реального сектора экономики, и бюджет, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Рубль мало меняется на новостях о ставке ЦБ

ЦБ РФ в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 16% годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года. Рубль мало отреагировал на решение регулятора: доллар по-прежнему торгуется в районе 90 рублей.

"Область 90 рублей за доллар приемлема и покупателям, и продавцам валюты из реального сектора экономики, и позволяет сводить бюджет на будущий год", — говорит Зельцер.

РУБЛЬ

В своем заявлении ЦБ сохранил нейтральный сигнал о своих будущих решениях. При этом он отметил, что импорт в РФ несколько снизился по сравнению с летними пиками, в том числе за счет эффектов ужесточения денежно-кредитной политики.

"Рубль последние два месяца ощущал положительное влияние возросшей ключевой ставки через сдавливание кредитной активности, включая покупки инвалют под импорт, а также за счет смещения интереса в пользу рублевых инструментов с высокой доходностью. Конечно, фактор ЦБ работал в тандеме с нормативами репатриации валютной выручки экспортеров, что увеличило общее предложение инвалют на рынке. В итоге рубль ожидаемо стабилизировался, ориентир с прошлого заседания ЦБ ниже 90 за доллар полностью оправдался", — комментирует Зельцер.

Поскольку жесткая политика ЦБ сохранится надолго, в ближайшие месяцы не стоит ожидать обширных волн снижения рубля, а скачки курса стоит относить к обычной биржевой волатильности, полагает он.

АКЦИИ

Акции на рост ставки реагируют в целом негативно, поскольку это означает рост долговой нагрузки, отметил эксперт. Но есть и другие факторы, влияющие на рынок — динамика валют и сырьевого рынка, дивиденды, редомициляция.

"В общем и к такой ставке рынок привыкнет, а участники в цену акций вскоре начнут закладывать монетарное потепление, и следуя стратегии — покупай на ожиданиях, а продавай по факту — покупки подешевевших в последнее время акций выглядят привлекательными. Таргет индекса Мосбиржи на будущий год — выше 4000 пунктов", — говорит Зельцер.

ВКЛАДЫ

По его словам, вклады и кредиты отражают сложившийся уровень ставок в экономике, следуя за ключевой ставкой ЦБ. При текущей максимальной ставке в топ-10 банков чуть выше 14% ставки по вкладам могут еще немного подрасти.

"Но в середине 2024 года доходности во вкладах могут уже снизиться, идя за траекторией ставки ЦБ. Поэтому краткосрочные депозиты сейчас наиболее привлекательны, а вот от кредитов, если в них нет острой необходимости, пока лучше воздержаться", — советует эксперт.