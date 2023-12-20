МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Пакистан за 2023 год получил из России рекордные 1,4 миллиона тонн зерна, при этом ноябрьский импорт впервые был оплачен в дирхамах ОАЭ, а не долларах, следует из анализа РИА Новости данных пакистанского правительства. Путин заявил, что Россия направляет зерно в шесть стран Африки

Так, Пакистан в конце осени импортировал из России 377,2 тысячи тонн пшеницы примерно на 10,6 миллиарда рублей. Большая часть этой суммы — почти 82% — была оплачена в дирхамах, что стало первым таким случаем для взаимной зерновой торговли двух стран.

В целом Россия в 2023 году поставила Пакистану рекордный объем зерна — почти 1,4 миллиона тонн против 294 тысяч тонн в прошлом году. До этого, согласно доступным данным двух стран, рекордный по поставкам был 2020 год — тогда пакистанские компании приобрели 1,2 миллиона тонн российского зерна.

Зерно стало очередным товаром в процессе дедолларизации торговли двух стран: например, в сентябре была первая поставка нефти за китайские юани, а весь этот год за дирхамы продается уголь. Также в этих валютах идет торговля продовольствием, химикатами и удобрениями.