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Пакистан впервые купил зерно у России за дирхамы ОАЭ
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Пакистан за 2023 год получил из России рекордные 1,4 миллиона тонн зерна, при этом ноябрьский импорт впервые был оплачен в дирхамах ОАЭ, а не долларах, следует из анализа РИА... ПРАЙМ, 20.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Пакистан за 2023 год получил из России рекордные 1,4 миллиона тонн зерна, при этом ноябрьский импорт впервые был оплачен в дирхамах ОАЭ, а не долларах, следует из анализа РИА Новости данных пакистанского правительства.
Так, Пакистан в конце осени импортировал из России 377,2 тысячи тонн пшеницы примерно на 10,6 миллиарда рублей. Большая часть этой суммы — почти 82% — была оплачена в дирхамах, что стало первым таким случаем для взаимной зерновой торговли двух стран.
В целом Россия в 2023 году поставила Пакистану рекордный объем зерна — почти 1,4 миллиона тонн против 294 тысяч тонн в прошлом году. До этого, согласно доступным данным двух стран, рекордный по поставкам был 2020 год — тогда пакистанские компании приобрели 1,2 миллиона тонн российского зерна.
Зерно стало очередным товаром в процессе дедолларизации торговли двух стран: например, в сентябре была первая поставка нефти за китайские юани, а весь этот год за дирхамы продается уголь. Также в этих валютах идет торговля продовольствием, химикатами и удобрениями.