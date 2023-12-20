МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Курс рубля в середине недели немного снижается против основных валют, торгующихся на Московской бирже, при этом они в последние сессии поднимаются каждый раз немного выше предыдущего, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Стоимость нефти Brent выросла до максимума впервые с 1 декабря

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.38 мск повышался на 51 копейку, до 90,85 рубля, евро – на 36 копеек, до 99,43 рубля, юаня – на 6 копеек, до 12,73 рубля.

Объем торгов юанями составляет 98,3 миллиарда рублей против 29,2 миллиарда по евро и 78,1 миллиарда по доллару.

Доллар при этом растет к рублю на 0,6%, юань – на 0,5%, евро – на 0,4%.

РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Рубль в среду продолжает разнонаправленные курсовые колебания, однако наметился тренд на ослабление российской валюты. В ЦБ назвали запасы золота в международных резервах России

"Таким образом, продолжаются разнонаправленные движения валютных котировок, но почти каждую сессию рубль немного обновляет недельные минимумы. Это отражает традиционный для конца года повышенный спрос на иностранную валюту", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

В частности, доллар после 13 декабря уже четвертую сессию из пяти обновляет локальный максимум и поднимался в среду до 90,97 рубля.

Стоимость нефти к 16.38 мск росла на 1,2%, до 80,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 102,3 пункта.

ПРОГНОЗЫ

В следующую неделю обосновано ожидать увеличения продаж валюты на рынке с учетом начала налогового периода, что будет способствовать умеренному укреплению рубля, рассчитывает Александр Фетисов из Россельхозбанка. Рубль упал до минимума более чем за семь дней против доллара США

"Кроме того, определенное позитивное влияние на динамику рубля может оказать постепенное повышение ставок риска российскими брокерами по маржинальным операциям в валюте до "запретительных" уровней", — добавляет он.

Традиционно возросший в конце года спрос на валюту пока обеспечивается необходимым предложением, что удерживает рубль от более быстрого ослабления, говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Дополнительную поддержку рублю оказывает приближение пика налоговых платежей экспортеров, который приходится на следующую неделю", — добавляет он.