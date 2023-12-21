МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает снижение, в том числе евро торгуется дороже 100 рублей, впервые за две недели, следует из данных Московской биржи. Евросоюз выделил Украине еще 150 миллионов евро на реконструкцию

Курс евро расчетами "завтра" на 11.58 мск растёт на 40 копеек, до 100,06 рубля — максимума с 7 декабря.

Курс доллара при этом повышается на 33 копейки, до 91,29 рубля, юаня — на 2 копейки, до 12,76 рубля.