2023-12-21T11:56:00+03:00
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2023-12-21T11:56:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20231221/842631737.html
Евро достиг максимальной отметки впервые с 7 декабря
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Курс рубля усиливает снижение, в том числе евро торгуется дороже 100 рублей, впервые за две недели, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" на 11.58 мск... ПРАЙМ, 21.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает снижение, в том числе евро торгуется дороже 100 рублей, впервые за две недели, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 11.58 мск растёт на 40 копеек, до 100,06 рубля — максимума с 7 декабря.
Курс доллара при этом повышается на 33 копейки, до 91,29 рубля, юаня — на 2 копейки, до 12,76 рубля.