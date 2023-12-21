Белоусов: курс доллара в 90 рублей приемлем для российских поставщиков
КУРС ДОЛЛАРА В 90 РУБЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЕМЛЕМЫМ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ И ИМПОРТЕРОВ — БЕЛОУСОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Forex/20231221/842636563.html
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КУРС ДОЛЛАРА В 90 РУБЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЕМЛЕМЫМ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ И ИМПОРТЕРОВ — БЕЛОУСОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Forex/20231221/842636563.html
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