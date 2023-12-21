2023-12-21T16:27:14+03:00
2023-12-21T16:27:14+03:00
2023-12-21T16:27:14+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20231221/842637419.html
Иена впервые уступила юаню по популярности в международных платежах
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Иена впервые уступила юаню по популярности в платежах через систему международного обмена банковской информацией SWIFT, следует из данных системы, которые проанализировало РИА... ПРАЙМ, 21.12.2023
валюта, рынки, финансы, экономика, новости, мир, иена, юань
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/75/832827514.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/75/832827514.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/75/832827513.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/75/832827513.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/75/832827512.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/75/832827512.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20231219/842608677.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Иена впервые уступила юаню по популярности в платежах через систему международного обмена банковской информацией SWIFT, следует из данных системы, которые проанализировало РИА Новости.
Так, доля иены в ноябре сократилась на 0,5 процентного пункта, до 3,4%, тогда как юаня — достигла своего исторического максимума в 4,61%, за месяц увеличившись на 1 процентный пункт.
А вот евро продолжил обновлять свои минимальные уровни: за месяц "европеец" растерял еще 0,41 процентного пункта — его доля опустилась до 22,95%.
Немного, всего на 0,17 процентного пункта, снизилась и доля доллара — по итогам ноября она составила 47,08%. Американская валюта, таким образом, сохранила лидерство в рейтинге востребованных расчетных валют.