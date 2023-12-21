МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Иена впервые уступила юаню по популярности в платежах через систему международного обмена банковской информацией SWIFT, следует из данных системы, которые проанализировало РИА Новости. Иена упала после решения Банка Японии

Так, доля иены в ноябре сократилась на 0,5 процентного пункта, до 3,4%, тогда как юаня — достигла своего исторического максимума в 4,61%, за месяц увеличившись на 1 процентный пункт.

А вот евро продолжил обновлять свои минимальные уровни: за месяц "европеец" растерял еще 0,41 процентного пункта — его доля опустилась до 22,95%.

Немного, всего на 0,17 процентного пункта, снизилась и доля доллара — по итогам ноября она составила 47,08%. Американская валюта, таким образом, сохранила лидерство в рейтинге востребованных расчетных валют.