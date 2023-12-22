2023-12-22T08:49:47+03:00
2023-12-22T08:49:47+03:00
2023-12-22T08:49:47+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20231222/842640937.html
ЦБ второй день подряд продал рекордный объем юаней по валютному свопу
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Банк России 21 декабря продал в рамках валютного свопа 3,75 миллиарда юаней на 47,68 миллиарда рублей, говорится в материалах ЦБ. Это стало крупнейшей такой продажей с конца июня,... ПРАЙМ, 22.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Банк России 21 декабря продал в рамках валютного свопа 3,75 миллиарда юаней на 47,68 миллиарда рублей, говорится в материалах ЦБ.
Это стало крупнейшей такой продажей с конца июня, когда было продано 4,16 миллиарда юаней. Накануне ЦБ продал в рамках валютного свопа 1,97 миллиарда юаней на 24,98 миллиарда рублей.
Банк России с 19 января 2023 года запустил новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней — сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и расчетами по второй части сделки на следующий рабочий день.
Ежедневный максимальный лимит по данному инструменту с 19 января был установлен в размере 10 миллиардов юаней. При необходимости Банк России может его корректировать. Сделки заключаются на организованных торгах Московской биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням.