МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Завершение в марте действия указа президента России Владимира Путина об обязанности ряда крупных экспортеров продавать валютную выручку не приведет к резкому изменению ситуации на валютном рынке, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Аналитик раскрыл, куда повернет рубль после решения по ставке

Президент 11 октября подписал указ о возврате для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке сроком на полгода. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Кроме того, представители Росфинмониторинга в отдельных компаниях должны в том числе мониторить и обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования. В декабре президент заявил, что меры по продаже валютной выручки носят временный характер и всё нормализуется.

"Мы не ожидаем этого, нет", — ответила она в интервью РБК на вопрос о том, будет ли резкое изменение ситуации на валютном рынке после завершения действия этого указа.

Экспортеры, действительно, увеличили продажи валюты: по итогам ноября чистые продажи могут приблизиться даже к 100% выручки. Однако, по мнению Набиуллиной, определяющими фундаментальными факторами, которые сейчас влияют на курс, являются состояние платежного баланса, экспорт, рублевый спрос на импорт.

"Рублевый спрос на импорт подогревался в том числе доступностью, быстрым ростом кредитов рублевых. Сейчас денежно-кредитная политика как раз оказывает влияние на стабилизацию курса, очевидно", — добавила глава ЦБ.

Она также вновь выразила мнение, что указ должен быть временным, поскольку компании учатся обходить ограничения.

"Плюс к этому — такие ограничения затрудняют международные расчеты, и, прежде всего, по оплате импорта, необходимого импорта оборудования и так далее. Поэтому мы считаем, что (указ — ред.) должен быть временным. Но это будет дискуссия с правительством, я думаю, в ближайшее время", — заключила Набиуллина.