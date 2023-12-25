МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. ЦБ РФ не ждет сильных скачков рубля на внебиржевых торгах, на которые уже приходится 53%, при остановке биржевых торгов в случае возможных санкций на Московскую биржу, следует из заявления председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. ЦБ назвал последствия истечения указа о продаже экспортной выручки

"Нет, я не думаю, что мы видим (риски скачков рубля — ред.). Это зависит от спроса и предложения (валюты – ред.). У нас достаточно большой объем внебиржевых торгов, много участников в нем. Скорее, вопрос именно получения информации о внебиржевых сделках, поэтому будем пользоваться разными источниками. Но я не думаю, что это серьезно само по себе может повлиять на курс", — сказала Набиуллина в интервью РБК, отвечая на вопрос о динамике рубля на внебиржевых торгах при отсутствии биржевых.

"Мы рассматриваем разные сценарии и просчитываем разные варианты наших действий (при возможных санкциях на Мосбиржу — ред.). И биржа это делает. Что касается функционирования валютного рынка, у нас есть и внебиржевой валютный рынок, который обеспечивает валютные торги. Кстати, доля его уже больше половины — 53% валютных торгов", — также заявила глава финансового регулятора.

Что касается курсообразования, то Набиуллина напомнила, что еще в прошлом году, понимая разного рода санкционные риски, ЦБ РФ выпустил указание, где объяснил, как тогда будет определяться курс. Он будет устанавливаться на основе данных о внебиржевых торгах, в том числе с использованием банковской отчетности, добавила она.