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2023
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Путин раскрыл долю национальных валют в торговле ЕАЭС
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Доля национальных валют в торговле между странами ЕАЭС достигла 90%, заявил президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС. Путин отметил, что доля национальных валют в торговле... ПРАЙМ, 25.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — ПРАЙМ. Доля национальных валют в торговле между странами ЕАЭС достигла 90%, заявил президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС.
Путин отметил, что доля национальных валют в торговле между странами ЕАЭС составляет больше 90%, и этот показатель в дальнейшем будет лишь расти с учетом предпринимаемых мер в финансовом плане.
Ранее в ходе заседания Совета по стратегическому развитию президент России Владимир Путин заявил, что доля рубля в международных расчетах составляет 35%, а вместе с валютами дружественных стран достигает 75%.
Также ведется работа над замещением внешних источников кредитования российских компаний внутренними.