САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — ПРАЙМ. Доля национальных валют в торговле между странами ЕАЭС достигла 90%, заявил президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС. Путин отметил особое значение соглашения ЕАЭС с Ираном

Путин отметил, что доля национальных валют в торговле между странами ЕАЭС составляет больше 90%, и этот показатель в дальнейшем будет лишь расти с учетом предпринимаемых мер в финансовом плане.

Ранее в ходе заседания Совета по стратегическому развитию президент России Владимир Путин заявил, что доля рубля в международных расчетах составляет 35%, а вместе с валютами дружественных стран достигает 75%.

Также ведется работа над замещением внешних источников кредитования российских компаний внутренними.