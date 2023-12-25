МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Московская биржа с 29 декабря начинает расчет и публикацию новых валютных фиксингов на пары "белорусский рубль – российский рубль" (BYNFIXME) и "доллар — тенге", говорится в сообщении торговой площадки. Мосбиржа ограничит коды расчетов по акциям "Норникеля" из-за их дробления

"Двадцать девятого декабря 2023 года Московская биржа начинает расчет и публикацию новых валютных фиксингов на пары "белорусский рубль – российский рубль" (BYNFIXME) и "доллар США – казахстанский тенге" (USDKZTFIXME)", — говорится в сообщении.

Валютные фиксинги рассчитываются ежедневно на основании заявок и сделок на валютном рынке Московской биржи по состоянию на 12.30 по московскому времени, указывается там же.

Эти индикаторы используются для определения цены исполнения биржевых фьючерсов на валютные пары на срочном рынке Московской биржи, участниками внебиржевого рынка беспоставочных конверсионных деривативов, а также в качестве справочной цены в коммерческих контрактах участников внешнеэкономической деятельности, отмечается там же.