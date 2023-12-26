МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Росфинмониторинг видит риски снижения рейтинга России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) из-за недостаточного регулирования оборота криптовалюты, сообщил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Росфинмониторинг намерен усилить контроль операций физлиц с золотом

"В начале декабря было заседание Евразийской группы, и в том числе рассматривался отчет России о прогрессе в исполнении рекомендаций FATF. Несмотря на то что по многим рекомендациям был отмечен прогресс, как раз по рекомендации, связанной с новыми технологиями, куда попадает регулирование оборота криптовалюты, судя по всему, наш рейтинг будет понижен. Потому что объективно регулирование оборота криптовалюты в нашей стране пока недостаточно введено: нет ни запрета, ни разрешения на работу криптобирж. Вопрос перезрел, конечно", — сказал он в интервью изданию РБК.

Он напомнил, что в отношении регулирования оборота криптовалюты есть две принципиальные позиции: Минфина и Центрального банка.

"По первой позиции регулирование нужно осуществлять путем возложения на криптобиржи и криптообменники соответствующих обязанностей. То есть признавать их в правовом поле, закреплять их права и обязанности, такие как идентификация клиентов, анализ операций, выявление подозрительных, отказ в проведении высокоподозрительных операций — весь тот комплекс обязанностей и прав, которые сейчас исполняют банки. Вторая позиция заключается в том, что с точки зрения защиты нашей финансовой системы деятельность таких криптобирж и криптообменников должна быть запрещена", — пояснил Негляд.

И хотя, по его словам, обе точки зрения имеют свои аргументы, пока ни одна из них не возобладала.

"Учитывая, сколько у нас граждан, юрлиц за эти годы стали владеть криптовалютой, наверное, предпочтительным был бы вариант министерства финансов. Мы очень надеемся, что в следующем году будет принято согласованное решение", — добавил он.

В конце ноября глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказывал, что ведомство видит двукратный рост "подозрительных" операций с криптовалютой в текущем году, но благодаря программному продукту "Прозрачный блокчейн" есть возможность "расследования проводить по этим делам с криптовалютой".