С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — ПРАЙМ. Россия во время своего председательства в СНГ в 2024 году будет работать с партнерами над расширением расчетов в национальных валютах, заявил Владимир Путин на неформальном саммите Содружества в Константиновском дворце. Путин рассказал о развитии свободной торговли ЕАЭС с другими странами



"Продолжим работу с партнерами по Содружеству в пользу более активного перехода во взаимных расчетах на национальные валюты. Убеждены, что это позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет наших государств", — сказал российский лидер.

Президент пообещал уделить пристальное внимание укреплению экономического сотрудничества в рамках СНГ.

"В уходящем году товарооборот между нашими странами продемонстрировал устойчивый рост. По данным за десять месяцев, он увеличился на два процента и составил 83,7 миллиарда долларов", — уточнил Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия в качестве председателя Содружества планирует выстраивать совместную работу по тематике поддержания безопасности и стабильности в евразийском регионе, борьбы с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией.

Кроме того, Путин призвал коллег поддержать выдвинутые Россией инициативы о создании Евразийской академии киноискусств и учреждения Евразийской кинопремии, возрождении международного конкурса популярной песни "Интервидение".

Неформальная встреча лидеров стран СНГ традиционно проходит в декабре. Владимир Путин пригласил в Санкт-Петербург коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Перед началом неформального саммита его участники побывали в музеях-заповедниках "Павловск", "Царское Село" и "Петергоф".