МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Курс евро к доллару торгуется у максимальных с конца июля значениях на фоне увеличенного спроса на риск, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Белоусов назвал приемлемый для России курс доллара

По состоянию на 18.20 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1101 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1042 доллара за евро. Выше 1,11 доллара показатель находится впервые с конца июля.

Курс доллара к иене на 18.20 мск рос до 142,46 иены со 142,38 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,38%, до 101,08 пункта.

Трейдеры с оптимизмом оценивают перспективы смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Более 70% аналитиков, опрошенных CME Group, прогнозируют первое понижение учетной ставки ФРС уже в марте, до 5-5,25% с 5,25-5%. Это, по словам аналитиков, вызвало увеличение спроса на риск среди инвесторов и поддержало укрепление евро.

"Спрос на риск увеличивается, и рынки ожидают весной смягчения политики ФРС", — цитирует агентство Блумберг главного валютного стратега Societe Generale в Лондоне Кита Джакса (Kit Juckes).