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Чернышенко оценил долю нацвалюты в расчетах России и Китая
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Расчеты в национальной валюте в торговых отношениях России и Китая составляют почти 92%, это говорит о том, что страны выстроили высокоэффективную и независимую от Запада систему... ПРАЙМ, 28.12.2023
новости, валюта, рынки, экономика, мировая экономика, россия, китай, нацвалюта, расчеты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Расчеты в национальной валюте в торговых отношениях России и Китая составляют почти 92%, это говорит о том, что страны выстроили высокоэффективную и независимую от Запада систему торгово-экономического взаимодействия, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"У нас рост был в прошлом году нашего товарооборота больше 36%, в этом году динамика сохраняется – 26,7% тоже рост. Это, в общем-то, небывалый рост. Важно отметить, что в наших торговых отношениях расчеты в национальных валютах составляют почти 92%. Это говорит о том, что Россия и Китай выстроили высокоэффективную, независимую от западников систему торгово-экономического взаимодействия", — сказал Чернышенко.
Он отметил, что кроме торговли, развиваются и зарекомендовали себя и другие проекты, как, например, Перекрестные годы двух стран.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 29 декабря в 12.00 мск.