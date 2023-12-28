МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Курс рубля усилил рост после сообщения о планируемых валютных операциях ЦБ РФ в первом полугодии наступающего года: евро опустился ниже 100 рублей, доллар закрепляется ниже 90 рублей, следует из данных Московской биржи. Доллар на Мосбирже упал ниже 90 рублей впервые с 19 декабря

Курс евро расчетами "завтра" на 15.15 мск падает на 1,21 рубля, до 99,96 рубля, минимума с 21 декабря.

Курс доллара в то же время опускается на 1,51 рубля, до 89,756рубля. Юань теряет 11 копеек и торгуется по 12,62 рубля.

Банк России с 9 января начинает проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), и в первом полугодии будет добавлять к анонсируемым Минфином объемам валютных операций продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день, сообщил регулятор.