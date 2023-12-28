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2023
https://1prime.ru/Forex/20231228/842702544.html
Россия и Иран подпишут валютное соглашение в первом квартале 2024 года
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Валютное соглашение между Ираном и Россией, которое позволит вести торговлю в рублях и риалах, будет подписано в первом квартале 2024 года, заявил глава центробанка Ирана Мохаммад... ПРАЙМ, 28.12.2023
валюта, рынки, новости, иран, россия, торговля в нацвалютах
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТЕГЕРАН, 28 дек — ПРАЙМ. Валютное соглашение между Ираном и Россией, которое позволит вести торговлю в рублях и риалах, будет подписано в первом квартале 2024 года, заявил глава центробанка Ирана Мохаммад Фарзин.
"(Объем — ред.) нашего экспорта в Россию меньше, чем (объем — ред.) импорта… Одной из наших хороших мер (по изменению этой ситуации — ред.) является то, что в первом квартале следующего года между Ираном и Россией будет подписано валютное соглашение, это значит, что можно торговать в рублях и риалах", — приводит слова главы иранского ЦБ агентство ISNA.
Днем ранее агентство Tasnim со ссылкой на ЦБ Ирана сообщило, что иранский банк Sepah открыл первый после восстановления минюстом США санкционного режима против исламской республики зарубежный аккредитив для импорта товаров из России.
На этой неделе Фарзин посетил с двухдневным визитом Москву, где провел встречу с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной. Отмечается, что Фарзин и Набиуллина по итогам встречи договорились открыть кредитную линию на сумму 6,5 миллиарда рублей для импорта Ираном необходимых товаров из России. Как сообщает агентство Tasnim, первый аккредитив открыл иранский банк Sepah.