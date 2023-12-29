МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Большинство экспертов, опрошенных РИА Новости, в базовом сценарии на 2024 год не ожидают существенного изменения курса рубля по сравнению с текущими значениями: среднегодовой курс доллара составит 87-95 рублей, хотя некоторые и допускают превышение показателем трехзначной отметки. При этом рынок нефти останется определяющим фактором курсообразования рубля, считают аналитики. Белоусов назвал приемлемый для России курс доллара

"Стоимость нефти имеет в следующем году ограниченную возможность к повышению. Спрос на энергоносители со стороны развитых экономик, центробанки которых в 2023 году проводили жесткую денежно-кредитную политику, может оставаться пониженным, что не позволит ценам выйти на максимумы текущего года — немного ниже 100 долларов за баррель сорта Brent", — считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев, отмечая, что цена на нефть останется определяющей компонентой для уровня обменных курсов рубля.

Традиционно важный фундаментальный фактор для рубля — баланс притока и оттока валюты с внутреннего рынка, он определяется активностью импортеров и экспортеров, а для последних важна стоимость основных товаров, поставляемых РФ за рубеж, поясняет он.

Самые опасные санкции для курса рубля – это усиление контроля за соблюдением нефтяного "потолка цен" или снижение этого "потолка", что вызовет рост дисконта на российскую нефть, полагает Анатолий Трифонов из компании "БКС Форекс".

ПРОГНОЗЫ ПО РУБЛЮ

В январе рубль способен укрепиться в связи с сезонно низким спросом на валюту, доллар может сползти до 87 рублей, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Александр Джиоев из УК "Альфа-Капитал" в начале 2024 года допускает падение курса доллара и до 85 рублей. "Оптимистичный прогноз предполагает снижение доллара в диапазон 70-75 рублей. Это станет возможным, если цены на нефть двинутся вверх и встанут около 100 долларов за баррель сорта Brent", — добавляет он.

Рубль в целом вряд ли будет показывать существенное ослабление в предстоящем году, также полагает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"На стороне российской валюты будет играть длительное поддержание жесткой ДКП как за счет ослабления спроса на импорт, так и за счет более высокой привлекательности сбережений в рублях. В том числе этот фактор будет актуальным, учитывая перспективы снижения ставки ФРС США. К более крепкому, чем ранее ожидалось, рублю располагает и решение ЦБ РФ о зеркалировании трат ФНБ на финансирование сверх-расходов бюджета. Наконец, поддержку рублю продолжат оказывать введенные в октябре меры валютного контроля", — говорит эксперт.

С окончанием действия этих мер экспортеры могут сократить объем репатриируемой валютной выручки, хоть и вряд ли она будет сохраняться за рубежом в тех же объемах, которые наблюдались в 2023 году, отмечает Григорьев. "Впрочем, в случае особо резкого ослабления рубля, можно ожидать дополнительные действия для поддержки национальной валюты. Прежде всего, возможно продление действия мер валютного контроля. Не стоит исключать и дальнейшее повышение ключевой ставки, учитывая все еще высокие проинфляционные риски", — говорит он.

По оценкам Григорьева, в базовом сценарии среднегодовой курс доллара может быть вблизи 90,5 рубля, а на конец предстоящего года курс может быть в районе 92 рублей. "Среднегодовой курс юаня при этом может составить примерно 13 рублей, но к концу года курс, вероятно, будет ближе к 13,5 рубля на фоне укрепления китайской валюты на форексе", — резюмирует он.

Трифонов из "БКС Форекс" в базовом сценарии ожидает среднегодовой курс доллара на уровне 86,6 рубля в 2024 году. "Это несколько ниже, чем в 2023-м, но рубль будет значительно менее волатильным, плавно – пусть и несильно – укрепляясь на протяжении года. Основным фактором укрепления рубля будет выступать снижение потребительского спроса на фоне ужесточения монетарной политики", — говорит он.

Вероятный диапазон колебаний курса доллара в следующем году: 87-101 рубль, а курса юаня 12-14 рублей, оценивает Евстифеев из банка "Зенит". Это определяет средний курс доллара за год на уровне 95 рублей, а юаня – 13 рублей, полагает он.

"Вероятно, рубль будет постепенно ослабевать на протяжении всего 2024 года. Завершение действия указа об администрировании операций с валютной выручкой экспортеров весной может оказать давление на рубль, которое нивелирует эффект от реализации нового бюджетного правила, согласно которому ЦБ РФ будет в первом полугодии добавлять к ежедневным операциям Минфина продажи валюты на 11,8 миллиарда рублей", — добавляет Евстифеев.

Менее оптимистично оценивает перспективы рубля и Наталия Пырьева из компании "Цифра брокер". "Переход во внешней торговле на рубли и валюты "дружественных" стран формируют дефицит "твердой" валюты на внутреннем рынке. Вместе с тем геополитические факторы влияют на сжатие экспорта российских товаров и услуг. Наш среднегодовой прогноз: 101,75 рубля к доллару, 105,25 рубля к евро, 14,39 рубля к юаню. На конец 2024 года мы ожидаем доллар на отметке 108 рублей, евро – на 110,16 рубля и юаня – на 15,42 рубля", — резюмирует она.