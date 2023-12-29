МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Правительство России вывело из-под действия курсовых экспортных пошлин ряд товаров, в том числе лекарства, фармацевтические субстанции и химическую продукцию, а также в целях поддержки малого бизнеса малоценные товары, общая таможенная стоимость которых не превышает 200 евро, сообщил кабмин. Минсельхоз назвал размер пошлины на экспорт подсолнечного масла в январе

Отмечается, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, чтобы исключить из‑под действия курсовых экспортных пошлин товары высокого предела, которые зависят от импорта ключевых компонентов, а также сопутствующие продукты производства.

"Пошлинами не будут облагаться лекарственные средства и фармацевтические субстанции, химическая продукция, бытовые изделия из металлов, инструменты для бурения, прессования и других операций, пастила, зефир, соевый белковый концентрат, свекловичный жом, отдельные виды угольной продукции", — уточняется там же.

Кроме того, в целях поддержки МСП из‑под действия пошлин выведены малоценные товары, общая таможенная стоимость которых не превышает 200 евро.

Правительство ввело экспортную пошлину, привязанную к курсу рубля, с 1 октября 2023 года и до конца 2024 года. Под действие соответствующего постановления попал широкий перечень товаров.