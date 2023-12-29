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2023
https://1prime.ru/Forex/20231229/842707031.html
Доллар опустился ниже 89 рублей впервые с 30 ноября
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Рубль перешел к росту: доллар опустился ниже 89 рублей, евро — ниже 99 рублей следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 11.27 мск снижался на 39... ПРАЙМ, 29.12.2023
валюта, рынки, новости, доллар, рубль, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Рубль перешел к росту: доллар опустился ниже 89 рублей, евро — ниже 99 рублей следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.27 мск снижался на 39 копеек, до 88,97 рубля, к минимуму с 30 ноября. Евро падает на 1,07 рубля, до 98,55 рубля — к минимуму с 20 декабря. Юань теряет 9 копеек, до 12,51 рубля.
В первые часы доллар максимально дорожал до 90,7 рубля, евро — до 100,33 рубля, юань — до 12,74 рубля.