МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Рубль перешел к росту: доллар опустился ниже 89 рублей, евро — ниже 99 рублей следует из данных Московской биржи. Эксперты спрогнозировали изменение курса рубля в 2024 году

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.27 мск снижался на 39 копеек, до 88,97 рубля, к минимуму с 30 ноября. Евро падает на 1,07 рубля, до 98,55 рубля — к минимуму с 20 декабря. Юань теряет 9 копеек, до 12,51 рубля.

В первые часы доллар максимально дорожал до 90,7 рубля, евро — до 100,33 рубля, юань — до 12,74 рубля.