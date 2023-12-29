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2023-12-29T11:30:41+03:00
2023
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Турецкая лира обновила исторические минимумы 29 декабря
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Стоимость турецкой лиры к доллару на последних торгах года обновила исторический минимум и преодолела отметку в 29,7 лиры за доллар, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на... ПРАЙМ, 29.12.2023
валюта, рынки, новости, турецкая лира, доллар, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Стоимость турецкой лиры к доллару на последних торгах года обновила исторический минимум и преодолела отметку в 29,7 лиры за доллар, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.04 мск курс доллара к лире растет на 0,46% с уровня предыдущего закрытия в 29,4094 лиры, до 29,545 лиры за доллар. При этом ранее в ходе торгов пятницы показатель достигал максимальной отметки в 29,7336 лиры.
Турецкая валюта дешевела по итогам каждого месяца с начала года, кроме августа. Сильнее всего лира подешевела в июне — почти на четверть, до 26 лир с 20,8 лиры за доллар; в июле показатель уже преодолел уровень в 27 лир.
Власти Турции не ставят целевых показателей для курса лиры к доллару, курс отпущен в свободное плавание, говорил в сентябре министр финансов Мехмет Шимшек. Центральный банк Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать кредитно-денежную политику, пока прогноз по инфляции "значительно не улучшится".