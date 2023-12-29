МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Уходящий 2023 год стал самым худшим для доллара США с начала пандемии коронавируса, продолжение тенденции будет зависеть от решения ФРС по процентным ставкам, пишет Bloomberg. Роковые яйца и рекордные санкции. Названы главные события в экономике

По данным агентства, индекс американской валюты сократился почти на три процента — самое резкое снижение с 2020 года, на фоне прогнозов о смягчении денежно-кредитной политики ФРС США.

"Рынки настроены на сценарий "Златовласки", когда ФРС снизит ставки настолько, чтобы стимулировать экономику, не усиливая инфляционное давление. Это определяет динамику доллара", — приводит издание слова стратега по операциям с фиксированным доходом и иностранной валюте SEB AB в Стокгольме Аманды Сундстрем.

Ранее в середине декабря Федрезерв сохранил ставку на уровне 5,25 — 5,5 процента годовых. На этом фоне индекс доллара обновлял августовские минимумы. Так, по итогам торгов понедельника, 25 декабря, американская валюта опускалась до 102,42 пункта.

Период "Златовласки" в экономике характеризуется состоянием показателей, когда не наблюдается резкая динамика. Название пришло из сказки о девочке, которая попробовала кашу из трех мисок и обнаружила, что ей нравится не слишком горячая, не слишком холодная, а та каша, у которой средняя температура.