МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей мира выросло с начала года на 1,5 триллиона долларов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Российские миллиардеры из BBI потеряли почти $32 млрд

"По данным Bloomberg Billionaires Index, совокупный собственный капитал 500 богатейших людей в 2023 году вырос на 1,5 триллиона долларов, полностью восстановившись по сравнению с 1,4 триллиона, потерянными годом ранее", — пишет агентство.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира.

Самым богатым предпринимателем остается владелец Tesla и SpaceX Илон Маск, чье состояние за год выросло на 95,4 миллиарда долларов и составило 232 миллиарда.

На втором месте в этом списке по-прежнему находится владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно с 179 миллиардами (+16,9 миллиарда долларов за год), а на третьем — основатель и бывший глава американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос с 178 миллиардами (+71,3 миллиарда).

Агентство также отмечает, что сильно прибавили миллиардеры из технологической сферы (658 миллиардов долларов), чему способствовало развитие искусственного интеллекта.