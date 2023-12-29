МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в пятницу широко колеблется против основных валют, торгующихся на Московской бирже, отыгрывая заказы на операции в последний торговый день года, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Курс евро на Мосбирже упал ниже 100 рублей впервые с 21 декабря

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.27 мск рос на 80 копеек, до 90,16 рубля, евро – терял 18 копеек, до 99,44 рубля, юаня – прибавлял 1 копейку, до 12,61 рубля.

Объем торгов юанями составляет 117,2 миллиарда рублей против 37,1 миллиарда по евро и 79,2 миллиарда по доллару.

Доллар при этом растет к рублю на 0,9%, юань – на 0,1%, евро – теряет 0,2%.

РУБЛЬ ШИРОКО КОЛЕБЛЕТСЯ

Рубль в пятницу широко колеблется на фоне заказов на валютные операции в последнюю сессию года. В частности, доллар сначала рос, затем обновил локальные минимумы, а потом опять вырос, диапазон его колебаний: 88,78-90,7 рубля.

"Рубль проводит финальные торги года с повышенной волатильностью. В любом случае, наше предположение, сделанное в начале декабря, что к концу года курс вернётся к 90 рублям за доллар, состоялось на 100%", — комментирует Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".

Стоимость нефти к 16.27 мск повышалась на 0,4%, до 77,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 101,3 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Новости о планах ЦБ РФ кратно увеличить объемы продаж валюты в первом полугодии 2024 года возымели сильный психологический эффект на рубль, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По факту же наращивание продаж иностранных валют начнет отражаться на курсе с января. Если до конца дня не последует неожиданностей, курс доллара закончит торги сессии и года вблизи круглой отметки 90 рублей", — добавляет он.

По прогнозам Владимира Чернова из Freedom Finance Global, на закрытие текущей сессии доллар не выйдет за границы 88–91,5 рубля, евро – останется в коридоре 97–102 рубля, юань – в интервале 12,35–12,85 рубля.