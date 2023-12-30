МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. В последний день торгов уходящего года доллар на Мосбирже закрепился на отметке в 90,36 рубля, ослабление российской валюты в 2023 году стало рекордным за девять лет, пишет издание РБК со ссылкой на данные торгов. Рубль завершил последнюю неделю года ростом, вернув курс к 90 за доллар

Отмечается, что 29 декабря торги долларом на Мосбирже закрылись на отметке 90,36 рубля, итоговый курс евро составил 99,62 рубля, а курс юаня — 12,61 рубля за единицу

Эксперты подчеркнули, что в аналогичный период прошлого года торги закрылись на отметке 69,9 рубля за доллар, 74,3 рубля за единицу евро, а курс юаня составил 9,912 рубля.

Согласно заключению экспертов, курс доллара за год увеличился на 29,27 процента, а курсы евро и юаня — на 34,08 и 27,23 процента соответственно.