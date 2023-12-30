2023-12-30T09:53:17+03:00
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2023-12-30T09:53:17+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20231230/842713489.html
Рубль по итогам 2023 года показал рекордное ослабление за девять лет
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В последний день торгов уходящего года доллар на Мосбирже закрепился на отметке в 90,36 рубля, ослабление российской валюты в 2023 году стало рекордным за девять лет, пишет... ПРАЙМ, 30.12.2023
валюта, рынки, новости, россия, рубль, доллар, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. В последний день торгов уходящего года доллар на Мосбирже закрепился на отметке в 90,36 рубля, ослабление российской валюты в 2023 году стало рекордным за девять лет, пишет издание РБК со ссылкой на данные торгов.
Отмечается, что 29 декабря торги долларом на Мосбирже закрылись на отметке 90,36 рубля, итоговый курс евро составил 99,62 рубля, а курс юаня — 12,61 рубля за единицу
Эксперты подчеркнули, что в аналогичный период прошлого года торги закрылись на отметке 69,9 рубля за доллар, 74,3 рубля за единицу евро, а курс юаня составил 9,912 рубля.
Согласно заключению экспертов, курс доллара за год увеличился на 29,27 процента, а курсы евро и юаня — на 34,08 и 27,23 процента соответственно.