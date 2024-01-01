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В Чехии захотели отказаться от кроны в пользу евро
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Для Чехии пришло время взять на себя обязательства и в деле перехода страны на евро, заявил в понедельник в новогоднем обращении к согражданам президент республики Петр Павел... ПРАЙМ, 01.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПРАГА, 1 янв — ПРАЙМ. Для Чехии пришло время взять на себя обязательства и в деле перехода страны на евро, заявил в понедельник в новогоднем обращении к согражданам президент республики Петр Павел.
"Это также возможность вспомнить обязательства, которые мы добровольно взяли на себя при вступлении в эти организации. Первое — это расходы на оборону страны. В этом году, после долгого перерыва, мы снова выполняем его (2% ВВП). Второе — принятие единой европейской валюты. После стольких лет (дискуссий) настало время начать предпринимать конкретные шаги по выполнению этого обязательства", — сказал Павел, выступление которого транслировали все ведущие телеканалы республики.
Павел отметил, что для Чехии с открытой и ориентированной на экспорт экономикой, единая валюта станет логичным развитием.
"Вместе с НАТО Евросоюз является гарантией того, что у Чехии есть сильные партнеры, на которых она может положиться. И такая гарантия сегодня бесценна", — отметил Павел, добавив, что это особенно важно в нынешнем взаимосвязанном мире, "когда серьезные военные конфликты происходят в непосредственной близости от нас".