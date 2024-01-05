МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николайчук заявил, что ослабление курса гривны в конце 2023 года обусловлено сезонными факторами, по его словам, в последние недели уходящего года растет спрос на валюту со стороны населения. ЦБ сможет ограничивать сделки некоторых участников торгов на бирже

Ранее сообщалось, что Нацбанк понизил курс гривны к доллару по итогам торгов на межбанковской бирже. По данным регулятора, 3 января доллар обновил исторический максимум к украинской валюте, достигнув 38,11 гривны за доллар.

"Ослабление гривны в конце 2023 года, прежде всего, обусловлено сезонными факторами. Во-первых, спрос на валюту увеличился в результате рекордных расходов бюджета в декабре. Во-вторых, традиционно к концу года растет спрос на валюту со стороны населения", — приводит слова Николайчука пресс-служба в Telegram-канале регулятора.

По его словам, изменение амплитуды курсовых колебаний в ту или иную сторону является нормальным явлением. Николайчук объяснил, что также на валютный рынок оказывали давление "психологические факторы", связанные с отсрочкой предоставления международной помощи.

Чиновник считает, что колебания на межбанковском рынке на данный момент "несколько больше, чем, например, в октябре". В то же время, по его мнению, ситуация на валютном рынке не является неординарной или угрожающей для "привлекательности гривны". Чиновник заверил, что пока Нацбанк не рассматривает возврат к фиксированному курсу.

"В 2023 году официальный курс гривны по отношению к доллару ослаб меньше, чем на 4%… Гибкий обменный курс позволяет нам в долгосрочной перспективе достигать курсовой устойчивости", — резюмировал он.

По мнению ряда экспертов, которое ранее приводило украинское агентство УНН, из-за внедрения с 3 октября режима управляемой гибкости обменного курса ожидается, что курс гривны к доллару будет находиться в определенной турбулентности, однако должен был стабилизироваться в течение месяца.