МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. В 2024 году сбережения в дирхамах и юанях останутся привлекательными, поэтому есть смысл обратить на них внимание, — такое мнение в беседе с "РГ" высказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Валютные сбережения россиян вновь начали расти

На его профессиональный взгляд, в первом квартале нынешнего года из-за сезонного сокращения спроса на валюту рубль может до 87 за доллар, 95 за евро и 12,2 за юань. А со второго квартала, как ожидает аналитик, рубль начнет умеренно дешеветь по мере сезонного увеличения спроса на инвалюту и может достичь таких показателей: 95 за доллар, 104 за евро и 13,1 за юань.

"На мировом рынке ставки в долларах будут наиболее высокими, а в евро и юанях — пониже. Напомним, что уровень процентных ставок (реальных) во многом определяет крепость валюты", — прогнозирует Васильев.

При этом ФРС, по его мнению, в 2024 году снизит ключевую долларовую ставку до 4%, Евроцентробанк снизит ключевую ставку в евро до 3%, а Народный банк Китая может снизить ключевую ставку в юанях до 3,25%.

Аналитик уверен, что Граждане России могут вложиться в доллары и евро без инфраструктурных и санкционных рисков через замещающие облигации надежных российских компаний, которые сейчас " дают доходность 6-9% годовых в долларах и евро".

А выбор определенной наличной валюты для сбережений, по словам Васильева, зависит от конкретного инвестора и его других целей, например, туристических или бизнес-поездок за границу.

"Для тех, кто ведет бизнес с ОАЭ или ездит на отдых эту страну можно хранить часть сбережений в наличных дирхамах. Курс дирхама жестко привязан к доллару", — пояснил эксперт.

Сбережения в юанях в 2024 году, по его мнению, останутся привлекательными. Васильев обращает внимание, что, кроме депозитов в юанях, имеет смысл рассмотреть вложения в облигации крупных отечественных компаний, которые сегодня дают доходность 5-7% годовых в юанях.

"Другие, менее популярные валюты, такие, как, например, турецкая лира, останутся менее ликвидными и могут продолжить свое обесценение к доллару в 2024 году", — заключил аналитик.