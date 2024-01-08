МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Укрепление рубля возможно после официального завершения новогодних праздников и начала новой рабочей недели — на рынок вернутся экспортеры, а ЦБ начнет продавать валюту, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Россияне впервые заплатят налог на прибыль с вкладов

Валютные торги в праздничные дни — начиная с 3 января — проходят в узком диапазоне. Участники торгов сначала пытались сыграть на понижение рубля, однако затем начали продавать валюту. Все это на фоне низколиквидного рынка привело к незначительным колебаниям рубля в районе 90-91 доллара.

В начале следующей недели торги будут проходить в том же диапазоне, а 9 января, когда праздники официально завершатся, возможны краткосрочные разнонаправленные движения, преимущественно в поддержку рубля.

Одна из причин — внесение в начале года изменений, запрещающих обременения и аресты активов на счетах "С" и "И". На них, в частности, находятся заблокированные средства инвесторов и резидентов из недружественных стран, владеющих ценными бумагами российских эмитентов. Новость будет позитивно воспринята рынком, когда он наберет обороты после праздников, полагает Антонов.

Он напомнил, что в начале рабочей недели на рынок начнут возвращаться экспортеры, которые обязаны продавать валютную выручку, а Банк России нарастит продажи валюты в рамках своих операций. Все это вкупе с положительным сальдо торгового баланса и сбалансированной бюджетной политикой поддержит рубль, и курс снова может опуститься ниже 90 за доллар.

После полноценного возвращения инвесторов и трейдеров на рынок потенциал укрепления рубля на следующей неделе составляет 88,90 рублей за доллар.

"Среди факторов, которые будут давить на рубль в январе: высокая инфляция, геополитическая напряженность, санкции и нестабильные цены на энергоносители, замедление темпов экономического роста, возобновление операций ЦБ на валютном рынке при использовании средств ФНБ и сохраняющийся спрос на валюты со стороны импортеров", — заключил Антонов.