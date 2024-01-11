МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. ЦБ РФ в январе-феврале в разы нарастит продажи валюты с текущих 0,9 миллиарда рублей в день, и это поддержит курс рубля — доллар может подешеветь до 85-87 рублей, следует из оценок экспертов, опрошенных РИА Новости. Центробанк с 9 января будет проводить операции со средствами ФНБ

С 9 января ЦБ возобновил проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ, причем в первом полугодии за счет отложенных ранее операций добавляет к анонсируемым Минфином РФ объемам валютных операций продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день, а в январе — дополнительно еще на 0,8 миллиарда рублей в день.

По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.

В период по 12 января Минфин, согласно бюджетному правилу, заказывал у ЦБ покупку валюты по 11,7 миллиарда рублей в день. С учетом объявленных ЦБ продаж суммарно получается, что на рынке он продает валюту на 0,9 миллиарда рублей в день. А 11 января Минфин объявит размер валютных операций на ближайший месяц – они начнутся с 15 января.

МИНФИН СОХРАНИТ ПОКУПКУ, НО ЦБ КОМПЕНСИРУЕТ ЕЕ

Минфин может оценить объем дополнительных нефтегазовых доходов в 160-170 миллиардов рублей, это обусловит ежедневную покупку валюты на 9,3 миллиарда рублей в ФНБ, полагает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". То есть в результате продажи валют ЦБ вырастут.

По оценке Софьи Донец из компании "Ренессанс капитал", совокупный объем операций ЦБ на валютном рынке с учетом ранее объявленной продажи может составить около 6 миллиардов рублей в день.

Если цена на нефть марки Urals составит приблизительно 62-65 доллара в январе, то покупка валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила будет составлять около 3-5 миллиардов рублей в день, оценивает Николай Дудченко из ФГ "Финам". Таким образом, с учетом продаж валюты Центробанком РФ, чистая продажа валюты по бюджетному правилу составит около 7-9 миллиардов рублей в день, добавляет он.

Минфин может анонсировать заметное снижение месячных покупок валюты по бюджетному правилу – до 3-5 миллиардов рублей в день, также полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Между тем есть вероятность, что Минфин объявит не о покупке, а о продаже валюты. "В начале декабря Минфин ожидал, что дополнительные нефтегазовые доходы по итогам месяца составят 362 миллиарда рублей, но по факту они оказались на порядок меньше. На эту разницу Минфин должен будет продать валюту в январе. Однако в январе ожидается выплата нефтяниками НДПИ за октябрь-декабрь 2023 года, что обеспечит бюджету заметный объем дополнительных нефтегазовых доходов и уменьшит необходимый объем продажи валюты", — рассуждает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"В итоге я ожидаю, что продажа валюты Минфином в январе составит эквивалент 40-50 миллиардов рублей. Если продажи растянут на 18 дней, как в прошлом году, то Минфин добавит 2,2-2,8 миллиарда рублей в день к продажам от ЦБ РФ", — говорит он.

РУБЛЬ ПОЛУЧИТ ПОДДЕРЖКУ

Таким образом, с 15 января объем продаваемой Банком России валюты на рынке может ощутимо увеличиться с нынешних 0,9 миллиарда рублей в день, резюмирует Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Такой фактор способен оказать дополнительную поддержку рублю. На этом фоне и в связи с влиянием сезонности курс в январе, вероятно, останется ниже 90 рублей за доллар, а в моменте он способен опускаться и к 87 рублям", — добавляет эксперт.

С учетом сложившихся объемов торгов парой юань-рубль в конце декабря (около 150 миллиардов рублей в день), рост продаж инвалюты регулятором сможет оказать умеренную поддержку рублю, считает Евстифеев из банка "Зенит". По его оценке, до конца января возможная стоимость доллара — 85-87 рублей.

Рост продаж валюты регулятором окажет поддержку курсу рубля, особенно вместе с исполнением указа об обязательной репатриации и продаже валютной выручки, резюмирует Дудченко из ФГ "Финам".