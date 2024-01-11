МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. КУРС ДОЛЛАРА НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ УПАЛ НИЖЕ 89 РУБЛЕЙ, ВПЕРВЫЕ С 29 ДЕКАБРЯ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
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https://1prime.ru/Forex/20240111/842767775.html
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. КУРС ДОЛЛАРА НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ УПАЛ НИЖЕ 89 РУБЛЕЙ, ВПЕРВЫЕ С 29 ДЕКАБРЯ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Forex/20240111/842767775.html
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