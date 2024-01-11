МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. На российском фондовом рынке царят позитивные настроения. Индекс Мосбиржи в среду вырос на 0,29%, до 3164,7 пункта, индекс РТС повысился на 0,85%, до 1115,51 пункта, на фоне укрепления рубля. В отраслевом разрезе незначительное снижение продемонстрировали только индексы строительных компаний и финансов, которые снизились менее чем на 1% каждый в рамках коррекции после роста в предыдущие дни.

Сегодня состоится заседание совета директоров "Лукойла": на повестке рассмотрение итогов 2023 года и целей на 2024 год. Дивидендные отсечки пройдут в акциях Роснефти и Магнита, что может оказать давление на индекс Мосбиржи, учитывая вес бумаг в составе индекса. В то же время внешний фон благоволит позитивному открытию российского рынка акций: японский индекс Nikkei 225 в плюсе на 1,61%, китайский индекс Shanghai Composite повышается на 0,10%, фьючерс на S&P 500 растет на 0,57%.

Рубль укрепляется к корзине мировых валют благодаря сезонному фактору — высокому предложению валюты со стороны экспортеров при низком спросе на импорт после всплеска в праздники. Вместе с тем поддержку национальной валюте оказывает возвращение Банка России на валютный рынок. Мы полагаем, что рубль продолжит торговаться в коридоре 88-92 рублей за доллар. Негативное воздействие на курс рубля может оказать устойчивое снижение нефтяных котировок.

Котировки Brent в среду в первой половине дня превысили отметку в $78 за баррель после сообщения о первом нападении йеменских хуситов на корабль США в Красном море в ответ на американскую атаку на йеменские военно-морские силы 31 декабря. Однако опубликованные позднее данные от EIA о неожиданном росте недельных запасов сырой нефти, на 1,338 млн баррелей (прогнозировалось снижение на 0,675 млн баррелей) спровоцировали резкое снижение нефтяных котировок.

Нефтяной рынок продолжает игнорировать риски, связанные с напряженностью в Красном море, фокусируясь на опасениях увеличения нефтедобычи со стороны США и стран, не входящих в ОПЕК, на фоне слабого мирового спроса. Мы полагаем, что участники торгов ждут ежемесячные отчеты по рынку нефти от ОПЕК и МЭА, которые будут опубликованы 17 и 18 января соответственно и прольют свет на соотношение спроса и предложения.