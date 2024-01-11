МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Стоимость турецкой лиры к доллару в четверг обновила исторический минимум и впервые достигла уровня в 30 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара упал ниже 89 рублей впервые с 29 декабря

По состоянию на 10.19 мск курс доллара к турецкой лире растет на 0,13%, до 29,99 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 29,9519 лиры. Минутами ранее курс превышал уровень в 30 лир.