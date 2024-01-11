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https://1prime.ru/Forex/20240111/842768173.html
Турецкая лира обновила исторический минимум
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Стоимость турецкой лиры к доллару в четверг обновила исторический минимум и впервые достигла уровня в 30 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.19 мск... ПРАЙМ, 11.01.2024
валюта, рынки, новости, турецкая лира, доллар, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Стоимость турецкой лиры к доллару в четверг обновила исторический минимум и впервые достигла уровня в 30 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.19 мск курс доллара к турецкой лире растет на 0,13%, до 29,99 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 29,9519 лиры. Минутами ранее курс превышал уровень в 30 лир.