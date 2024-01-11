МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ за декабрь оказались на 199,9 миллиарда рублей ниже прогноза, поэтому Минфин РФ перейдет к продажам валюты, направив на эти цели по бюджетному правилу с 15 января по 6 февраля 69,1 миллиарда рублей, ежедневный объем продаж составит 4,1 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте министерства. Рынок золота на Московской бирже в 2023 году вырос в 2,6 раза

"Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2023 года составило —199,9 миллиарда рублей. Данная величина обусловлена корректировкой налогового законодательства в части акциза на нефтяное сырье, направленного на переработку, подачей соответствующих уточненных налоговых деклараций, а также отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений", — говорится в сообщении.

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в январе 2024 года в размере 130,8 миллиарда рублей", — сообщает министерство.

"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты и золота, составляет 69,1 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 15 января 2024 года по 6 февраля 2024 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 4,1 миллиарда рублей", — говорится в материалах. В Минфине уточнили расходы бюджета на экономику и оборону в 2024 году

По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения фонда Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.

В предыдущий период с 7 декабря 2023 года по 12 января 2024 года Минфин покупал валюту, направив на эти цели 244,8 миллиарда рублей — по 11,7 миллиарда рублей в день. Покупки валюты по бюджетному правилу были возобновлены в августе прошлого года после приостановки в начале 2022 года.

При этом ЦБ в целях снижения волатильности финансовых рынков не осуществлял трансляцию покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок с 10 августа 2023 года и до конца 2023 года. Однако с января 2024 года Банк России возобновил операции с учетом сальдирования всех операций, осуществленных со средствами ФНБ в 2023 году.