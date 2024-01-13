МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Россиянам в этом году стоит поменять рубли на валюту страны, которую они собираются посетить, заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. В Совкомбанке объяснили, какую валюту лучше всего покупать в 2024 году

"Эту же рекомендацию можно дать и тем, кто ведет бизнес с другой страной или закупает в ней товары и услуги", — отметил он.

Марков добавил, что считает целесообразным приобрести китайский юань, вложения обещают быть перспективными с точки зрения туризма и бизнеса.

Центробанк 15 декабря 2023 года повысил ключевую ставку в пятый раз подряд — на 100 базисных пунктов, до 16 процентов годовых. С июля того же года для борьбы с ускоряющейся инфляцией Банк России начал повышать ключевую ставку — сначала лишь на процентный пункт. Но уже в августе на фоне обвала рубля регулятор резко повысил ставку на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта. В сентябре ЦБ снова увеличил ставку на процентный пункт, а в октябре — еще на два процентных пункта, доведя ее до 15 процентов годовых.

16 февраля Банк России проведет первое в 2024 году заседание по ключевой ставке.