2024-01-13T22:21:00+03:00
2024-01-13T22:22:14+03:00
2024-01-13T22:21:00+03:00
2024
https://1prime.ru/Forex/20240113/842791667.html
Россиянам рассказали, какую валюту покупать в 2024 году
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россиянам в этом году стоит поменять рубли на валюту страны, которую они собираются посетить, заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и... ПРАЙМ, 13.01.2024
валюта, рынки, новости, россия, валюта, юань
https://cdnn.1prime.ru/images/83687/49/836874972.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83687/49/836874972.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83687/49/836874971.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83687/49/836874971.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83687/49/836874970.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83687/49/836874970.jpg
https://1prime.ru/Forex/20240106/842737114.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Россиянам в этом году стоит поменять рубли на валюту страны, которую они собираются посетить, заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.
"Эту же рекомендацию можно дать и тем, кто ведет бизнес с другой страной или закупает в ней товары и услуги", — отметил он.
Марков добавил, что считает целесообразным приобрести китайский юань, вложения обещают быть перспективными с точки зрения туризма и бизнеса.
Центробанк 15 декабря 2023 года повысил ключевую ставку в пятый раз подряд — на 100 базисных пунктов, до 16 процентов годовых. С июля того же года для борьбы с ускоряющейся инфляцией Банк России начал повышать ключевую ставку — сначала лишь на процентный пункт. Но уже в августе на фоне обвала рубля регулятор резко повысил ставку на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта. В сентябре ЦБ снова увеличил ставку на процентный пункт, а в октябре — еще на два процентных пункта, доведя ее до 15 процентов годовых.
16 февраля Банк России проведет первое в 2024 году заседание по ключевой ставке.