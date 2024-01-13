МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Резкое удешевление российской валюты в 2024 году маловероятно, спрогнозировала кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. Рубль ушел на максимумы с осени благодаря поддержке от операций Минфина РФ

Так, она ответила на вопрос подорожает ли доллар до 100 рублей в 2024 году. Она предположила, что он будет стоить 85-95 рублей в этом году.

Эксперт отметила, что с октября прошлого года рубль стабилизовался благодаря двум факторам: указом президента России Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки и жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка. В настоящее время экспортеров обязывают продавать валютную выручку, что позволяет создать баланс предложения валюты на внутреннем рынке и спроса на нее, уточнила Коваленко.

"Есть западные санкции, которые непосредственно влияют на ситуацию в мировой экономике. Скачки курсов валют могут быть, но только в случае непредвиденных и независящих обстоятельств от одной конкретной страны", — подытожила экономист.

Ранее 12 января доллар на Мосбирже упал до 88 рублей впервые с 23 ноября.

"Рубль очень уверенно рос три предыдущих сессии подряд на фоне валютных интервенций Банка России и продажи экспортерами накопленной за новогодние каникулы валютной выручки. Не исключаем, что в самые ближайшие дни курс доллара начнет тестировать на прочность поддержку 87,5 рубля", — комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер".