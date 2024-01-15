МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Купюры при их выпуске распространяются к людям не сразу, поэтому никакой проблемы в "медленном" переходе на новые купюры номиналом одна тысяча и пять тысяч рублей нет, это будет происходить постепенно, сообщил РИА Новости курирующий финансово-экономический блок вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. ЦБ научил, как выявлять фальшивые купюры

В октябре Банк России представил новые банкноты: купюры номиналом одну тысячу и пять тысяч рублей изменились тематически, но сохранили цветовую гамму.

"Сначала они (купюры — ред.) распространяются по центральным офисам, по кассам, только потом постепенно через банкоматы. Каналов проникновения к людям этих денег очень много, это же не только банкоматы, кассы предприятий, кассы банков", — сказал Журавлев.

Он отметил, что проблемы "медленного перехода" на купюры нового образца нет, это многолетний процесс.

"Это абсолютно нормально — мы не можем… (за такое время — ред.) полностью их заместить или даже заметно их заместить", — добавил парламентарий.

Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — стела "Европа — Азия", на оборотной стороне представлены памятник "Сказ об Урале" в Челябинске, стела "66-параллель" (полярный круг) в Салехарде.