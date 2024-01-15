МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост: евро уже опускался ниже 96 рублей, однако потом вернулся на эту отметку, следует из данных Московской биржи. Лира может обновить исторический минимум к доллару в конце 2024 года

Курс евро расчетами "завтра" на 12.37 мск падает на 1,07 рубля, до 96,03 рубля, доллар теряет 65 копеек, до 87,76 рубля, юань — 8 копеек, до 12,15 рубля.

Минутами ранее евро падал до 95,97 рубля — минимума с 23 ноября.

Начинающиеся в понедельник довольно большие по объему продажи валюты Центробанком РФ будут способствовать продолжению укрепления рубля, рассчитывает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Кроме валютных интервенций, российской валюте будет помогать традиционный для начала года слабый спрос на доллары и юани со стороны импортеров, а также приближение первого в этом году сезона уплаты налогов. Ближайшей поддержкой по курсу доллара выступает район 87,5 рубля, который может быть сегодня-завтра как минимум протестирован", — оценивает он.

Продажи валюты в рамках бюджетного правила будут в среднесрочном плане оказывать поддержку рублю независимо от конъюнктуры на нефтяном рынке, считает Владислав Антонов из BitRiver. "Пока же… после четырехдневного укрепления рубля продажи валюты уменьшились, поэтому стоит ожидать коррекции", — заключает он.