2024-01-15T16:36:00+03:00
2024-01-15T17:30:49+03:00
2024-01-15T16:36:00+03:00
2024
https://1prime.ru/Forex/20240115/842801884.html
ЦБ отметил снижение реального эффективного курса рубля
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в 2023 году снизился на 24,5%, а в декабре — на 0,5%,... ПРАЙМ, 15.01.2024
валюта, рынки, новости, реальный эффективный курс рубля, цб
https://cdnn.1prime.ru/images/83223/80/832238038.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83223/80/832238038.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83223/80/832238037.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83223/80/832238037.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83223/80/832238036.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83223/80/832238036.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20240115/842801251.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в 2023 году снизился на 24,5%, а в декабре — на 0,5%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в декабре вырос на 0,7% по сравнению с ноябрем, к евро — снизился на 0,4%.
Номинальный курс рубля к доллару в декабре снизился на 0,2%, к евро — на 1,5%.