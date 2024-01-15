МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в 2023 году снизился на 24,5%, а в декабре — на 0,5%, говорится в материалах ЦБ РФ. Рубль поднялся до максимумов более чем за полгода

Реальный курс рубля к доллару в декабре вырос на 0,7% по сравнению с ноябрем, к евро — снизился на 0,4%.

Номинальный курс рубля к доллару в декабре снизился на 0,2%, к евро — на 1,5%.