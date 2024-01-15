МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник продолжает расти пятую торговую сессию подряд против основных валют, торгующихся на Московской бирже, отыгрывая начало продаж валюты со стороны ЦБ России в увеличенном объеме, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль ушел на максимумы с осени благодаря поддержке от операций Минфина РФ

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.46 мск падал на 71 копейку, до 87,7 рубля, евро – на 1,07 рубля, до 96,03 рубля, юаня – на 8 копеек, до 12,15 рубля.

Ранее в понедельник рубль обновил максимумы с июня прошлого года: доллар при этом падал до 87,37 рубля, юань — до 12,1 рубля, евро — до 95,56 рубля.

Объем торгов юанями составляет 138,7 миллиарда рублей против 28,5 миллиарда по евро и 97,6 миллиарда по доллару.

Доллар при этом падает к рублю на 0,8%, юань – на 0,7%, евро – на 1%.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА ПРОДАЖИ ЦБ

Рубль в понедельник растет уже пятую торговую сессию подряд, опираясь на увеличение в начале недели продаж валюты Центробанком в рамках бюджетного правила. Так, с 15 января и до завершения первого месяца года регулятор будет продавать юани на сумму в 16,7 миллиарда рублей в день против 0,9 миллиарда в предыдущие дни. ЦБ отметил снижение реального эффективного курса рубля

"Увеличение продажи иностранной валюты ЦБ… на краткосрочном горизонте способствует подорожанию рубля. Укрепление рубля наблюдается уже пятую сессию подряд. В результате российская валюта обновила полугодовой максимум", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Снижение рынка нефти не мешает укреплению рубля благодаря продажам валюты со стороны ЦБ РФ. Так, стоимость нефти к 16.46 мск падала на 1,3%, до 77,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 102,6 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Укреплению российской валюты будут способствовать сезонное снижение импорта, сохранение продаж валюты со стороны экспортеров и рост объемов нетто-продаж валюты ЦБ РФ, считает Антон Пустовойтов из УК "Первая". Лира может обновить исторический минимум к доллару в конце 2024 года

"Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе курс доллара будет находиться в диапазоне 85-89 рублей", — оценивает он.

С сегодняшнего дня ЦБ официально начал продавать валюту в повышенном объеме, что способно поддержать временное снижение курса доллара к 86 рублям, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Одна из причин увеличения предложения валюты со стороны Банка России — сокращение нефтегазовых доходов бюджета — может в более долгосрочной перспективе постепенно усиливать давление на курс рубля, предупреждает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Тем более что бюджетные расходы в этом году намного выше, чем в прошлом. При этом нефтяные цены пока находятся недалеко от многомесячных минимумов, а периодические попытки развить устойчивое восходящее движение заканчиваются серьезными просадками", — добавляет он.