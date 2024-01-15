МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Рубль по итогам торгов понедельника укрепился к доллару, юаню и евро на фоне роста продаж юаней по бюджетному правилу и сезонно низкого спроса на валюту: американская валюта опустилась до 87,6 рубля, китайская — до 12,13 рубля, европейская — до 96,01 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 81 копейку, до 87,6 рубля, юаня — на 9 копеек, до 12,13 рубля, евро – почти на 1,1 рубля, до 96,01 рубля.

Мартовский фьючерс марки Brent к 19.12 мск снижается на 0,57%, до 77,84 доллара за баррель.

РУБЛЬ ЗАМЕТНО УКРЕПИЛСЯ

В понедельник курс рубля продолжил расти к доллару, юаню и евро, обновив максимумы с июня 2023 года. Курс доллара максимально опускался до 87,37 рубля, юань — до 12,1 рубля, евро — до 95,56 рубля, однако затем валюты компенсировали часть снижения. Тем не менее рубль вырос пятую сессию подряд ко всем трем инвалютам.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 147,685 миллиарда рублей, долларами — 103,588 миллиарда рублей, евро – 30,43 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи.

Поддержку российской валюте оказывало заметное наращивание продаж юаней по бюджетному правилу, фактически стартовавшее на этой неделе, при этом на стороне рубля остается и сезонно низкий спрос на валюту, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Рубль начал неделю усилением давления на доллар, который сегодня отступал ниже 87,4 рубля. Вслед за монетарным фактором и эффектом от временного контроля репатриации и продаж экспортной выручки на поддержку рублю приходит усиление валютных интервенций", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". С 15 января и до завершения первого месяца года Банк России будет продавать юани на сумму в 16,7 миллиарда рублей в день против 0,9 миллиарда в предыдущие дни.

Укреплению рубля противостоят ценовая неуверенность в нефти и крепость американской валюты – индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднялся к 104,5 пункта, сильный доллар давит на основные валюты и стоимость сырьевых товаров, добавляет он.

"Ситуация для рубля достаточно противоречивая. Цены на нефть пошли вниз на фоне опасений по поводу будущего глобальной экономики и роста добычи вне ОПЕК+, которому стабильные цены на нефть только на пользу. На этом фоне есть риски, что из-за снижения нефтегазовых доходов правительство может ослабить национальную валюту, чтобы пополнить бюджет", — говорит Владимир Брагин из УК "Альфа-Капитал".

"С другой стороны, сейчас ЦБ РФ придерживается жесткой ДКП, пытаясь снизить инфляцию. Слабый рубль явно не вписывается в эту линию регулятора, поэтому большая вероятность, что российская валюта будет более стабильной, чем в прошлом году. Скорее всего, если курс рубля снова начнет слабеть, то будут предприниматься какие-то меры для его поддержки, вплоть до усиления контроля движения капитала. Курс 110-120 рублей за доллар явно не соответствует цели ЦБ РФ снизить инфляцию… Да и в целом слабый рубль не особо сейчас нужен российской экономике", — считает он.

ПРОГНОЗЫ

Во вторник вышеуказанные факторы продолжат оказывать поддержку российской валюте и курс доллара может опускаться в сторону 87 рублей, полагает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

По оценкам Бахтина из "БКС Мир инвестиций", во вторник пара доллар-рубль может двигаться в пределах 86,5-89,5 рубля.