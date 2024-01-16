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2024
https://1prime.ru/Forex/20240116/842813328.html
Евро провалился ниже 95 рублей впервые с 29 июня 2023 года
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Курсы валют к рублю в 17.06 мск продемонстрировали резкие колебания, в частности, евро в течение минуты проваливался до 94,7 рубля и взлетал до 98,54 рубля, а затем вернулся к... ПРАЙМ, 16.01.2024
валюта, рынки, новости, рубль, евро, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Курсы валют к рублю в 17.06 мск продемонстрировали резкие колебания, в частности, евро в течение минуты проваливался до 94,7 рубля и взлетал до 98,54 рубля, а затем вернулся к уровню ниже 96 рублей, аналогичные по силе колебания демонстрировали курсы доллара и юаня против рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 17.22 мск теряет 7 копеек, до 95,96 рубля, доллар растет на 53 копейки, до 88,13 рубля, юань — стабилен около 12,14 рубля.
Минутами ранее евро обновил минимум с июня, упав до 94,7 рубля.