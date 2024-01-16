МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Курсы валют к рублю в 17.06 мск продемонстрировали резкие колебания, в частности, евро в течение минуты проваливался до 94,7 рубля и взлетал до 98,54 рубля, а затем вернулся к уровню ниже 96 рублей, аналогичные по силе колебания демонстрировали курсы доллара и юаня против рубля, следует из данных Московской биржи. Ралли переходит в коррекцию

Курс евро расчетами "завтра" на 17.22 мск теряет 7 копеек, до 95,96 рубля, доллар растет на 53 копейки, до 88,13 рубля, юань — стабилен около 12,14 рубля.

Минутами ранее евро обновил минимум с июня, упав до 94,7 рубля.