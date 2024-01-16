МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Курсы валют к рублю в 17.06 мск продемонстрировали резкие колебания, в частности евро в течение минуты проваливался до 94,7 рубля и взлетал до 98,54 рубля, а затем вернулся к уровню ниже 96 рублей, аналогичные по силе колебания демонстрировали курсы доллара и юаня против рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль попытается продолжить волну укрепления

Курс евро расчетами "завтра" на 18.11 мск теряет 52 копейки, до 95,49 рубля, доллар растет на 26 копеек, до 87,86 рубля, юань — снижается на 1 копейку, до 12,12 рубля.

Ранее во вторник евро обновил минимум с июня, упав до 94,7 рубля.

Резкий скачок курсов основных валют против рубля на Московской бирже пока малообъясним среди опрошенных игроков рынка. При этом за одну минуту резких курсовых колебаний объемы торгов также резко подскочили: до 13,3 миллиарда рублей по доллару, до 9,4 миллиарда по юаню и до 7,3 миллиарда по евро — это примерно в 100-150 раз больше предыдущих минут, до скачка.

"Смотрим на ситуацию, потребуется ещё час, два для анализа. Пока похоже либо на ошибку человека, либо его алгоритмов", — прокомментировал РИА Новости президент Национальной ассоциации специалистов финансового рынка (ACI Russia) Евгений Егоров.

"Почти очевидно, что какой-то крупный заказ случайно вышел на рынок", — также говорит инвестстратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.

"При этом, видимо, заказ был именно на покупку валюты, раз по итогу рост курсов был. Впрочем, затем курсы практически вернулись на прежние позиции, что лишний раз говорит о разовости заказа и, следовательно, о большой вероятности его ошибочности", — резюмировал Суверов.