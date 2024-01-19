МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Валютные сбережения россиян в ноябре увеличились на 1,6% по сравнению с октябрем, таким образом, рост фиксируется второй месяц подряд, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ. Валютные сбережения россиян вновь начали расти

В ноябре общий объем накоплений граждан в валюте увеличился до 215,2 миллиарда долларов с 211,8 миллиарда месяцем ранее. При этом в октябре также фиксировался рост показателя, причем впервые с мая 2023 года, согласно статистике ЦБ.

По-прежнему основную долю в сбережениях россиян занимает наличная валюта — на 1 декабря на руках у россиян было 96,9 миллиарда долларов, по сравнению с предыдущим месяцем прирост составил 1,8%, или 1,7 миллиарда долларов.

Также шел стабильный рост накоплений россиян в зарубежных банках. По данным ЦБ, по итогам ноября на валютных счетах у россиян было 74 миллиарда долларов, что больше суммы в октябре на 1,7%.

Валютные депозиты в российских банках в ноябре увеличились на 0,8%, до 42 миллиардов долларов, это произошло впервые с июля 2022 года. Объем средств в валюте на брокерских счетах россиян в ноябре также увеличился на 4,9%, показав рост впервые с февраля 2023 года, и на 1 декабря 2023 года составил 2,35 миллиарда долларов.